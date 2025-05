Chiara uccisa da una statuetta caduta dal balcone | Lanciata da un ragazzino di 13 anni

La tragica morte di Chiara Jaconis, turista padovana di 30 anni, avvenuta a Napoli quando è stata colpita da una statuetta caduta dal balcone di un ragazzino di 13 anni, ha aperto un'indagine approfondita. La Procura dei minorenni ha ora chiuso le indagini, evidenziando le responsabilità e le dinamiche di questo incidente drammatico.

La Procura dei minorenni di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni che lo scorso mese di settembre è stata colpita in testa da una statuina caduta dall'alto mentre passeggiava per il centro storico. Secondo quanto riferiscono alcuni quotidiani. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Chiara uccisa da una statuetta caduta dal balcone: "Lanciata da un ragazzino di 13 anni"

