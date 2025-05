Chiara Pompei il racconto dopo il tentato suicidio | Mi hanno salvata in tempo

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso su un video social il suo racconto, rivelando di aver tentato il suicidio ma di essere stata salvata in tempo. La sua testimonianza drammatica apre una riflessione sull'importanza di parlare e chiedere aiuto nei momenti difficili.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso su un video social una confessione drammatica, quella di aver tentato, per fortuna senza riuscirci, di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiara Pompei, il racconto dopo il tentato suicidio: "Mi hanno salvata in tempo"

Uomini e Donne, confessione shock di Chiara Pompei: "Sono in clinica psichiatrica, ho tentato il suicidio" - Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso con i suoi follower un momento difficile della sua vita, rivelando di essere attualmente in clinica psichiatrica dopo un tentativo di suicidio. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiara Pompei, l'ex Uomini e Donne allarma tutti con un post: “Avevo deciso di farla finita”, il racconto choc; Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne: Ho deciso di finirla, mi hanno salvata in tempo; Chiara Pompei, l'ex tronista tenta il suicidio: Mi sono accoltellata, non ne posso più; Chiara Pompei racconta il tentato suicidio in un messaggio shock sui social. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Mi hanno tolto tutto": Chiara Pompei ex ”Uomini e Donne” tenta il suicidio dopo accuse infamanti - L'ex tronista di ”Uomini e Donne”, Chiara Pompei, ha rivelato su Instagram di aver tentato il suicidio. Dopo accuse infamanti, è ora ricoverata in una clinica ... 🔗Secondo alfemminile.com

Chiara Pompei ricoverata in una clinica psichiatrica: «Volevo farla finita, mi sono accoltellata». Il racconto dell'ex di Uomini e Donne - «Ho deciso di farla finita, ma mi hanno salvata in tempo», con queste parole e una foto da un letto d'ospedale Chiara Pompei allarma i fan. Un post che ha ... 🔗Da ilmessaggero.it

Uomini e Donne, tronista tenta il gesto estremo: “Mi hanno tolto tutto” - Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ricoverata dopo un tentato suicidio. Il drammatico racconto sui social. 🔗Come scrive msn.com