Chiara Pompei il racconto dell' ex tronista dopo il tentato suicidio | Mi hanno salvata in tempo

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso una toccante confessione sui social, rivelando il suo tentativo di suicidio e il salvataggio in extremis. Una testimonianza che mette in luce l'importanza della sensibilità e del supporto su temi così delicati.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso su un video social una confessione drammatica, quella di aver tentato, per fortuna senza riuscirci, di togliersi la vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chiara Pompei, il racconto dell'ex tronista dopo il tentato suicidio: "Mi hanno salvata in tempo"

UeD, ex tronista Chiara Pompei ha tentato il suicidio: come sta - Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha affrontato un momento difficile dopo aver tentato il suicidio a causa di voci diffamatorie su di lei. 🔗continua a leggere

