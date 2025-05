Chiara Pompei ha raccontato su Instagram il gesto estremo compiuto nelle ore scorse Ora è ricoverata in una clinica psichiatrica

Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha condiviso su Instagram un momento di grande fragilità, rivelando di aver compiuto un gesto estremo e di essere ora ricoverata in una clinica psichiatrica. Spesso dietro un volto noto si nasconde una vulnerabilità invisibile, che la protagonista ha deciso di mettere in luce con sincerità e coraggio.

D ietro un volto conosciuto dal pubblico televisivo si nasconde spesso una fragilità che resta invisibile. È il caso di Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, che ha scelto di condividere su Instagram un momento di estrema vulnerabilità. Con parole semplici, dirette, ha rivelato di aver compiuto un gesto estremo e oggi si trova ricoverata in una clinica psichiatrica. La sua voce, spezzata ma sincera, arriva come un appello silenzioso a chi la segue: ascoltate, senza giudicare. Relazioni sbagliate: 7 consigli per uscire dal circolo vizioso. guarda le foto Il drammatico racconto di Chiara Pompei. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Chiara Pompei ha raccontato su Instagram il gesto estremo compiuto nelle ore scorse. Ora è ricoverata in una clinica psichiatrica

Uomini e Donne, Chiara Pompei dalla clinica psichiatrica: “Mi sono accoltellata” - Chiara Pompei, ex tronista di Uomini e Donne, ha recentemente condiviso con i suoi fan un momento di grande difficoltà, rivelando di essersi accoltellata e di trovarsi attualmente in una clinica psichiatrica. 🔗continua a leggere

