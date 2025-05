Chiara Poggi il dettaglio sul corpo rivelato dalla madre

Nel cuore delle indagini su Garlasco, il Santuario della Madonna della Bozzola acquista un ruolo centrale grazie a nuove rivelazioni sulla visita di Chiara Poggi e Alberto Stasi, scoperta grazie alle testimonianze della madre. Questo luogo, giĂ menzionato nei documenti del processo, emerge ora come un elemento chiave per comprendere meglio i momenti vissuti dalla giovane prima della tragedia.

Nel cuore delle indagini su Garlasco, emerge un nuovo focus: il Santuario della Madonna della Bozzola. Questo luogo, giĂ citato nei documenti del processo, diventa centrale per le recenti rivelazioni. A detta di Repubblica, Chiara Poggi e Alberto Stasi si recarono a questo santuario per celebrare la festa di primavera nell’aprile del 2007. La madre di Chiara, Rita Preda, aggiunse un dettaglio significativo sul corpo della figlia. Il rettore del santuario al centro di uno scandalo. Ulteriori sviluppi coinvolgono il rettore del santuario, Don Gregorio Vitali, al centro di uno scandalo sessuale nel 2014. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Chiara Poggi, il dettaglio sul corpo rivelato dalla madre

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio. 🔗continua a leggere

