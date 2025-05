Chiara Poggi e la caviglia abrasa | cosa emerge soltanto ora

Scopri gli ultimi retroscena sulla vicenda di Chiara Poggi e la caviglia abrasata, un mistero che emergendo solo ora riporta l’attenzione sul caso di Garlasco. Come nelle serie TV e nei podcast crime di successo, analizzando i dettagli nascosti e gli eventi passati, si aprono nuovi scenari sul processo e sui luoghi chiave, tra cui il santuario Madonna della Bozzola.

Come nelle serie tv o nei podcast crime di maggior successo, siamo all’ennesima puntata su Garlasco. L’attenzione, ora, come sottolinea Repubblica, è tutta sul santuario Madonna della Bozzola, un luogo ben presente nelle carte del processo già dal primo fascicolo. Chiara Poggi e Alberto Stasi ci andarono nell’aprile 2007 per la festa di primavera. Ne parlò lo stesso Alberto Stasi alla pm Rosa Muscio, lo confermò più tardi Rita Preda, la mamma della vittima, aggiungendo che Chiara quella sera tornò con “una lieve abrasione ad una caviglia, di 3-4 cm al massimo, tanto che non presentava la fuoriuscita di sangue ma solo un arrossamento”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Chiara Poggi e "la caviglia abrasa": cosa emerge soltanto ora

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

