Chiara Poggi due orecchini macchiati di sangue mai analizzati | Potrebbe esserci il dna di chi l' ha afferrata

Gli orecchini macchiati di sangue di Chiara Poggi, recuperati nella sua abitazione a Garlasco, rappresentano un elemento cruciale nell'indagine, especially considering che potrebbero contenere tracce di DNA della persona che li ha afferrati. Questi reperti, mai analizzati fino ad ora, potrebbero svelare dettagli fondamentali sulla dinamica dell'omicidio avvenuto il 13 agosto 2007.

Ci sono anche due orecchini macchiati di sangue tra i reperti recuperati a casa di Chiara Poggi, in via Giovanni Pascoli a Garlasco, il giorno dell'omicidio (13 agosto 2007). Uno era sulla scala che conduce alla tavernetta dell'abitazione, vicino al corpo senza vita della ragazza. Fanno parte dei. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Chiara Poggi, due orecchini macchiati di sangue mai analizzati: "Potrebbe esserci il dna di chi l'ha afferrata"

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio. 🔗continua a leggere

