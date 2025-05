Chiara Jaconis uccisa da una statuetta lanciata dal balcone da un 13enne | una tragedia evitabile nel cuore di Napoli

Una tragedia evitabile nel cuore di Napoli: Chiara Jaconis, turista trentenne di Padova, è morta dopo essere stata colpita alla testa da una statuetta lanciata dal balcone di un 13enne, in una vicenda che ha scosso la città. Un gesto irresponsabile che ha portato a una tragedia insperata, evidenziando le conseguenze di azioni accidentali e la fragilità della vita.

A lanciare dal balcone di casa la statuetta che ha colpito alla testa e provocato la morte, dopo due giorni di agonia, la giovane Chiara Jaconis, turista trentenne di Padova in gita a Napoli insieme al fidanzato, sarebbe stato un bambino di 13 anni e, in quanto tale, non imputabile. Mentre il fratellino più grande di un anno non ha avuto alcun ruolo nell' incidente. Sono i risultati cui è giunta.