Chiara Jaconis morta a Napoli | è stato un 13enne a lanciare dal balcone la statuetta che l’ha colpita

Tragedia a Napoli: Chiara Jaconis, la 30enne morta durante una vacanza, è stata colpita da una statuetta lanciata da un ragazzino di 13 anni. Scopri i dettagli di questa drammatica vicenda e gli sviluppi delle indagini a otto mesi dall'incidente.

È stato un ragazzino di 13 anni a far cadere da un balcone la statuetta che ha colpito e ucciso Chiara Jaconis. Questa la ricostruzione che emerge a distanza di otto mesi dalla morte della ragazza padovana di 30 anni morta, avvenuta mentre era in vacanza a Napoli col fidanzato nel pomeriggio di domenica 15 settembre 2024. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura minorile del capoluogo campano. il responsabile è un ragazzino di 13 anni che, data l’età, non è considerato imputabile. Già in passato, stando alle ricostruzioni, il giovane aveva fatto cadere oggetti dal balcone. La posizione del fratello 14enne è stata invece archiviata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiara Jaconis morta a Napoli: è stato un 13enne a lanciare dal balcone la statuetta che l’ha colpita

