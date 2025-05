Chiara Ferragni chiude lo store di Roma | il brand si reinventa tra digitalizzazione e strategia

Chiara Ferragni chiude temporaneamente il suo store di Roma, segnando una nuova fase di reinvenzione per il brand tra digitalizzazione e strategie innovative. Questa decisione fa parte di un piano di riorganizzazione volto a consolidare il successo attraverso approcci piĂą moderni e sostenibili nel mondo della moda e del retail.

Il punto vendita romano del brand Chiara Ferragni abbassa le serrande. Aperto nel 2024, lo store situato nella Capitale rientra tra le prime misure concrete del piano di riorganizzazione annunciato dall’azienda che fa capo all’imprenditrice e influencer. Un’operazione che segna una fase di transizione per il marchio, determinata dalla volontĂ di ottimizzare risorse e ripensare il proprio posizionamento sul mercato. Chiara Ferragni dice addio alla boutique anche a Roma: cosa accadrĂ adesso. Secondo quanto comunicato dalla societĂ Fenice, controllata quasi interamente da Ferragni, la decisione non è frutto del caso ma parte di un piano strutturato di riallocazione delle risorse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chiara Ferragni chiude lo store di Roma: il brand si reinventa tra digitalizzazione e strategia

