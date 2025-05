Chiara Ferragni cambia strategia chiude il negozio di Roma e rilancia il brand

Chiara Ferragni cambia strategia: chiude il negozio di Roma e annuncia un importante restyling del suo brand, segnando una nuova fase di rilancio per la sua attività. Un passo deciso per rafforzare l’immagine del suo marchio e tornare più forte che mai sul mercato.

Una nuova mossa per riprendere in mano le sorti della sua azienda. Chiara Ferragni ha annunciato un restyling del suo brand in modo da rilanciarne le attività e al contempo ha dato notizia della chiusura del punto vendita di Roma. Chiara Ferragni, l’annuncio di una fase di rinnovamento. Nuovo inizio per Chiara Ferragni, che sta dando il via a una fase di rinnovamento per Fenice Srl, l’azienda che gestisce Chiara Ferragni Brand e che fino al 2023 era uno dei nodi più importanti della sua rete di attività. In un comunicato diffuso ai media ha spiegato che è previsto un rilancio di Fenice Srl, che passa attraverso un restyling del brand e nuove strategie di vendita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chiara Ferragni cambia strategia, chiude il negozio di Roma e rilancia il brand

