Chiara Ferragni azzera tutto e riparte | nuovo corso per il suo brand tra tagli e rebranding Funzionerà?

Chiara Ferragni riaccende le sue ambizioni: dopo una fase di silenzio e crisi, torna a ripartire con un rinnovato corso per il suo brand, puntando su rebranding e innovazione. Riuscirà questa Fenice a risorgere dalle proprie ceneri e consolidare il suo successo?

Q uesta Fenice saprà risorgere dalle proprie ceneri? Chiara Ferragni decide di scommettere (di nuovo) su sé stessa. Dopo mesi di silenzio strategico e una crisi reputazionale che ha lasciato il segno, l’influencer più chiacchierata d’Italia è tornata al timone della sua azienda. Lo ha fatto in modo concreto: con un aumento di capitale da 6,4 milioni di euro, interamente sottoscritto, che le ha permesso di salire al 99% delle quote di Fenice Srl. Chiara Ferragni: il weekend a Courchevel con il nuovo orologio Cartier da 20mila euro X Quale sarà il prossimo passo per il marchio, ora che è sotto il pieno controllo della sua founder? Tra le chiusure degli store e qualche spoiler su Instagram, si attende l’inizio di una nuova era, o il capitolo definitivo, per Chiara Ferragni Brand. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Chiara Ferragni azzera tutto e riparte: nuovo corso per il suo brand, tra tagli e rebranding. Funzionerà?

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag - Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag. 🔗continua a leggere

