Chi si somiglia si piglia Accordo Musk Durov xAi sbarca su Telegram

Scopri l'importante accordo tra Elon Musk e Pavel Durov che fa sbarcare xAi su Telegram, annunciato dal canale ufficiale con oltre 11 milioni di iscritti. Un'alleanza strategica tra due giganti del tech che potrebbe rivoluzionare il mondo dell'intelligenza artificiale e delle piattaforme di messaggistica.

L’annuncio è arrivato tramite un messaggio sul suo canale ufficiale Telegram da 11 milioni di iscritti: il fondatore della piattaforma, il miliardario franco-russo Pavel Durov, ha reso pubblico l’accordo stipulato . Chi si somiglia si piglia. Accordo MuskDurov, xAi sbarca su Telegram il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Chi si somiglia si piglia. Accordo Musk/Durov, xAi sbarca su Telegram

Altre fonti ne stanno dando notizia

Salvini, accordo con Musk sarebbe un'opportunità - "Musk è un protagonista dell'innovazione a livello mondiale: un eventuale accordo con lui per garantire connessione e modernità in tutta Italia non sarebbe un pericolo ma una opportunità. 🔗Da ansa.it

Accordo Meloni-Musk, cosa c’è di vero: Salvini agita le acque, spunta un tweet clamoroso - Le voci su un possibile accordo tra Giorgia Meloni ed Elon Musk per 1,5 miliardi di euro fanno discutere: parla anche Matteo Salvini. La possibile trattativa tra Giorgia Meloni e Elon Musk ... 🔗Lo riporta msn.com

SpaceX, Musk risponde a Salvini: "Un accordo? Sarebbe grandioso" - (Adnkronos) - Un accordo tra l'Italia e Starlink? "Sarebbe grandioso, altri Paesi in Europa chiederanno di averlo". Elon Musk risponde così in post su X a Matteo Salvini, che ieri aveva ... 🔗Come scrive msn.com