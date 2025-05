Chi l’ha visto sul pc di Chiara Poggi articoli di giornale su abusi avvenuti a Garlasco sui preti pedofili in Usa e sul legame tra cocaina e violenza Cosa ha suscitato l’interesse della vittima verso queste tematiche?

Chiara Poggi aveva cercato online articoli su abusi e violenza, tra cui casi di pedofilia e legami tra droga e aggressività, suscitando curiosità e riflessione su tematiche delicate. Queste ricerche potrebbero offrire nuove prospettive sul suo movente e sul mistero che avvolge il suo omicidio, ripercorso nella puntata speciale di “Chi l’ha visto?” del 28 maggio.

Perché Chiara Poggi cercava su Internet articoli su argomenti come la pedofilia? È forse in questa domanda che si annida il movente dietro il suo omicidio? La puntata di “Chi l’ha visto? ” in onda il 28 maggio torna a dedicare ampio spazio al delitto di Garlasco fornendo nuovi elementi da incastrare nel complicato puzzle di un caso che da 18 anni fa arrovellare chi di dovere ma anche l’opinione pubblica. Le ricerche di Chiara Poggi – L’inviato Vittorio Romano ha avuto modo di leggere gli articoli che si trovavano nel pc della vittima e che avevano a che fare con abusi. “Nella sentenza definitiva” ricorda il giornalista “i giudici ipotizzano che Chiara, la notte prima dell’omicidio, avesse visto una parte delle 7mila foto catalogate in modo ossessivo sul pc del fidanzato Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it