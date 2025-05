Chi l’ha visto? panico in diretta per Federica Sciarelli | È tossica tra un po’ saremo tutte svenute

Durante una puntata di "Chi l’ha visto?", Federica Sciarelli è rimasta sorpresa da un esperimento scientifico in diretta, che ha causato reazioni sorprendenti e un po' di panico tra il pubblico. Scopri cosa è successo e come un composto misterioso ha provocato un momento imprevisto ed emozionante in TV.

News TV. . Un esperimento scientifico in diretta TV. Un composto chimico misterioso. E una reazione imprevista che ha colto tutti di sorpresa, perfino l’esperta. Federica Sciarelli, durante una puntata di Chi l’ha visto? in cui si è trattato del noto delitto di Garlasco, ha cercato di mostrare al pubblico come viene rilevata un’impronta digitale su una superficie porosa. Ma quando la ninidrina è entrata in scena, qualcosa ha iniziato ad andare storto dando vita ad un momento di alta tensione in diretta televisiva. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Chi l’ha visto?, panico in diretta per Federica Sciarelli: “È tossica, tra un po’ saremo tutte svenute”

