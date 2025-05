Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | gli sviluppi del caso Resinovich e le nuove piste su Garlasco

Nella puntata di ieri di "Chi l’ha visto?" sono stati affrontati gli ultimi sviluppi sul caso Resinovich e nuove piste emergono nel mistero di Garlasco, legato alla tragica scomparsa di Chiara Poggi nel 2007. Federica Sciarelli ha fornito aggiornamenti esclusivi e approfondimenti sui casi più seguiti della cronaca nazionale.

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, che torna come sempre con nuove rivelazioni sui casi più seguiti della cronaca nazionale. Nella puntata del 28 maggio Federica Sciarelli ha parlato degli ultimi aggiornamenti sul caso di Garlasco, in cui il 13 agosto del 2007 perse la vita Chiara Poggi. Ma non solo: la conduttrice è tornata a occuparsi anche della morte di Liliana Resinovich e Clara Rossignoli, oltre che della scomparsa di Denisa, la giovane sparita nel nulla a Prato. Caso Garlasco, gli ultimi aggiornamenti. Federica Sciarelli è tornata a parlare del caso di Garlasco: l’ipotesi della Procura è che sia stato Andrea Sempio, già indagato anni fa, con Alberto Stasi, oppure Sempio con altri soggetti, a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto del 2007. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: gli sviluppi del caso Resinovich e le nuove piste su Garlasco

