Chi era Fernanda Di Nuzzo la maestra d’asilo di Grugliasco uccisa dal marito davanti alla figlia

Fernanda Di Nuzzo, maestra d'asilo di 61 anni di Grugliasco, è stata tragicamente uccisa dal marito davanti alla loro bambina disabile, un episodio che ha scosso l'intera comunità. Questa tragedia mette in evidenza la terribile realtà della violenza di genere, ancora troppo radicata nella società.

Fernanda Di Nuzzo è la maestra d'asilo 61enne uccisa a coltellate dal marito a Grugliasco (Torino) davanti alla figlia disabile. Il sindaco: "La violenza di genere è profondamente radicata nella nostra cultura". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi era Fernanda Di Nuzzo, la maestra d’asilo di Grugliasco uccisa dal marito davanti alla figlia

Fernanda Di Nuzzo, morta la donna accoltellata dal marito a Grugliasco: Pasquale Piersanti l'ha colpita in casa davanti alla figlia. Lei ha tentato di fuggire e ha chiesto aiuto - Tragedia a Grugliasco: Fernanda Di Nuzzo, la donna di 61 anni, ha perso la vita dopo essere stata accoltellata dal marito, Pasquale Piersanti, davanti alla figlia. 🔗continua a leggere

