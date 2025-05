Chi è William Duplessie coinvolto nel sequestro del 29enne italiano a New York | “Tipo strano ma mai sospetto”

William Duplessie è un trader svizzero di 33 anni, coinvolto nel caso del sequestro e delle torture di un 29enne italiano a New York. Conosciuto nel mondo delle criptovalute come uno dei più ricchi del settore, Duplessie ha attirato l'attenzione per il suo ruolo nelle indagini criminali. Continua a leggere…

William Duplessie, 33 anni, è il secondo trader arrestato nel corso delle indagini per il sequestro e le torture al 29enne italiano a New York Michael Valentino Teofrasto Carturan. L'uomo di origini svizzere sarebbe molto noto nel mondo delle criptovalute: è conosciuto nell'ambiente come uno dei più ricchi del settore. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi è William Duplessie, coinvolto nel sequestro del 29enne italiano a New York: “Tipo strano ma mai sospetto”

Su questo argomento da altre fonti

Arrestato un secondo uomo per il caso Carturan, l’italiano rapito e torturato a New York - William Duplessie, 33 anni, originario della Florida, era ricercato come secondo uomo coinvolto nel sequestro a scopo di estorsione in criptovalute. È il presunto complice di John Woeltz ... 🔗Secondo vanityfair.it

Secondo arresto per il sequestro e le torture di un italiano a New York: si consegna un trader svizzero - Un secondo trader svizzero si è consegnato per il rapimento e le torture al 29enne italiano Michael Valentino Teofrasto Carturan ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Chi è l’uomo che si è costituito per le torture a Carturan. Chi lo conosce: “Tipo strano ma ricco” - William Duplessie è un nome noto a Lugano, la capitale europea delle criptovalute. Chi lo conosce dice che era un po’ eccentrico, ma “mai alcun comportamento ... 🔗Secondo repubblica.it