Matteo Tognozzi, noto scopritore di talenti e figura chiave nel settore scouting, si prepara a tornare alla Juventus per contribuire con la sua esperienza, tra cui successi come Huijsen e Yildiz. Con una carriera che lo ha reso noto in tutta Europa, il suo ruolo in bianconero sarà fondamentale per rafforzare il settore giovanile e il progetto di scouting del club.

Chi è Tognozzi: lo scopritore di talenti pronto a tornare alla Juve. Il suo ruolo e il percorso in bianconero. I dettagli. Matteo Tognozzi è sempre più vicino al ritorno alla Juventus. L’ex capo scout, architetto della Juventus Next Gen, è pronto a dare nuova linfa al progetto tecnico e di scouting del club che cambierà molto nelle prossime settimane a livello dirigenziale. Durante i suoi sei anni a Torino, Tognozzi è stato molto più di un osservatore anche se quando si pronuncia il suo nome si pensa subito ai tanti talenti che ha scoperto. Dean Huijsen, Matias Soulé, Samuel Iling Junior, Radu Dragusin e soprattutto Kenan Yildiz, strappato a zero al Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Tognozzi: lo scopritore di talenti pronto a tornare alla Juve. Da Huijsen a Yildiz: così si è fatto conoscere in tutta Europa. Ecco quale sarà il ruolo in bianconero

