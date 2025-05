Chi è l’uomo che ha falciato con l’auto i tifosi a Liverpool | ex marine 53enne ha seguito un’ambulanza

Scopri la vicenda di Paul Doyle, ex marine di 53 anni, che ha involontariamente coinvolto i tifosi del Liverpool con la sua auto. Un episodio drammatico che ha sollevato molte domande sulla sua condotta e le motivazioni dietro l’incidente. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa vicenda inquietante.

Il 53enne Paul Doyle, padre di tre figli adolescenti, è stato incriminato per essere piombato con l'auto sui tifosi del Liverpool in festa. Deve rispondere di svariati capi di imputazione per guida pericolosa e lesioni personali gravi con dolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it