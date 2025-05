Chi è Luis Henrique il nuovo acquisto nerazzurro che sarà a Monaco a tifare l’Inter in Champions

Classe 2001, Luis Henrique è un esterno destro brasiliano la cui duttilità gli permette di giocare in mediana sia a 5 che a 4. L'Inter ha chiuso l'affare per 25 milioni e un quinquennale, dandolo a disposizione di Inzaghi subito per il Mondiale per Club. Ma il suo primo atto in nerazzurro sarà a Monaco di Baviera, per la finale Champions dove sarà sugli spalti a tifare i suoi nuovi compagni.

LUIS HENRIQUE,L’IMPORTANZA DEL GIOCATORE PER L’INTER | Analisi Tattica