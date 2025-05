Chi è il coach del divorzio | migliaia di euro all’ora per dare supporto quando il matrimonio finisce

Il coach del divorzio è un professionista specializzato nel guidare le persone attraverso il difficile percorso di separazione, offrendo supporto emotivo e pratico. Con la crescente richiesta di assistenza, sempre più individui si rivolgono a questi esperti per affrontare la fine del matrimonio con maggiore sicurezza, spesso investendo migliaia di euro per un aiuto personalizzato. Continua a leggere per scoprire come può aiutarti a superare questa fase complessa della vita.

Aumentano i divorzi e cresce la richiesta di supporto specifico per affrontare la separazione: tanti si affidano a consulenti specializzati, coach del divorzio. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi è il coach del divorzio: migliaia di euro all’ora per dare supporto quando il matrimonio finisce

Ne parlano su altre fonti

Chi è il coach del divorzio: migliaia di euro all’ora per dare supporto quando il matrimonio finisce - Aumentano i divorzi e cresce la richiesta di supporto specifico per affrontare la separazione: tanti si affidano a consulenti specializzati, coach del ... 🔗Scrive fanpage.it

Divorzio Wanda Nara-Icardi, lei chiede 500mila euro al mese di mantenimento. Il nodo sull'affidamento delle figlie e le proprietà - Nel frattempo, anche Wanda Nara ha ripreso la relazione con il rapper argentino L-Gante e si dice furiosa per il divorzio ... quasi 500 mila euro al mese tra il suo sostegno personale e quello ... 🔗Come scrive leggo.it

I divorzi più COSTOSI della storia (e come evitare di finirci anche tu)