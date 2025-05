Chi è Gianluca Mobilia imprenditore e futuro marito di Cecilia Capriotti

Gianluca Mobilia è un imprenditore siciliano e futuro marito di Cecilia Capriotti, noto per la sua attività nel campo del marketing e della comunicazione. La loro storia d'amore, iniziata nel 2014, ha portato alla nascita della loro amata figlia, Maria Isabelle, nel 2016. Scopri di più su questa coppia affiatata e sulle loro vicende personali.

Gianluca Mobilia è il futuro marito di Cecilia Capriotti. Originario della Sicilia, è un imprenditore a capo di un'agenzia di marketing e comunicazione. La storia d'amore con il volto televisivo è nata nel 2014: nel 2016 è nata la loro figlia, Maria Isabelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Chi è Gianluca Mobilia, imprenditore e futuro marito di Cecilia Capriotti

Cerca Video su questo argomento: Gianluca Mobilia Imprenditore Futuro Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

''Sei in costume'': il futuro marito di Cecilia Capriotti la critica per l'abito di Scervino secondo lui t .... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

“Ma sei in costume?” — Cecilia Capriotti zittisce il futuro marito che critica il suo abito osé - Cecilia Capriotti indossa un abito osé e il futuro marito commenta: “Ma sei in costume”. La sua risposta è una lezione di stile: ... 🔗Riporta alfemminile.com

''Sei in costume'': il futuro marito di Cecilia Capriotti la critica per l'abito di Scervino secondo lui troppo scollato, lei lo attacca - ''Sei in costume'': il futuro marito di Cecilia Capriotti la critica per l'abito di Scervino secondo lui troppo scollato, lei lo attacca ... 🔗Secondo gossip.it

Chi è il futuro marito di Cecilia Capriotti, Gianluca Mobilia: “Finalmente ci sposiamo” - Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sposeranno il 5 luglio a Panarea, dove si sono incontrati per la prima volta. La showgirl e attrice italiana è legata sentimentalmente da diversi anni ... 🔗metropolitanmagazine.it scrive