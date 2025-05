Chi è Federica Angeli e perché era stata aggredita e picchiata in un supermercato romano

Federica Angeli è una giornalista e saggista italiana, famosa per le sue inchieste sulla mafia romana e per aver vissuto sotto scorta dal 2013. Purtroppo, nel 2023, è stata aggredita e picchiata in un supermercato romano, un episodio che solleva ancora una volta questioni sulla sua battaglia contro la criminalità organizzata.

Giornalista e saggista italiana, Federica Angeli è nota per le sue inchieste sulla mafia romana e – proprio a causa del suo lavoro – vive sotto scorta dal 17 luglio 2013. Nata a Roma il 20 ottobre del 1975, si laurea all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nel 2003 in sociologia con una tesi sul ruolo del freelance nei grandi quotidiani italiani. Dal 1998, sulle pagine del quotidiano La Repubblica, si occupa di cronaca nera e giudiziaria. La scorta permanente le viene assegnata nel 2013 a seguito delle minacce di morte ricevute a seguito dell'arresto di 51 persone appartenenti ai clan Fasciani, Triassi e Cuntrera-Caruana.

