Chi è Damien Comolli l’uomo che deve ricostruire la Juventus

Damien Comolli è l'uomo scelto da Andrea Agnelli e John Elkann per guidare la ricostruzione della nuova Juventus, portando la sua esperienza internazionale tra club di alto livello come Liverpool, Tottenham e Saint Etienne. Con un passato come presidente e direttore sportivo, Comolli rappresenta una figura chiave nel progetto di rilancio del club bianconero, pronto a riformare l'organizzazione e rafforzare la squadra.

E’ Damien Comolli l’uomo scelto da Elkann per dare peso al progetto della nuova Juventus. Una chiamata che ridisegna l’attuale organico dirigenziale bianconero nel profondo, essendo l’ex presidente del Tolosa (ma anche ex osservatore e direttore sportivo tra Arsenal, Tottenham, Liverpool, Monaco, Saint Etienne e Fenerbache) una figura trasversale la cui collocazione andrà a toccare diversi ambiti nei corridoi, uffici e spogliatoi della Continassa. Nato nel 1973, calciatore senza gran passato oltre le giovanili, il nome di Comolli era stato accostato in passato anche al Milan di RedBird e con Cardinale ha lavorato dal 2020 prendendo in mano il Tolosa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Chi è Damien Comolli, l’uomo che deve ricostruire la Juventus

Sportmediaset - Juventus, nuova idea per la dirigenza: chi è Damien Comolli e quell'accusa ad Andrea Agnelli - La Juventus sta valutando un'innovativa strategia dirigenziale, con Damien Comolli, presidente del Tolosa, al centro dell'attenzione. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Damien Comolli Uomo Deve Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Chi è Damien Comolli, il dirigente uomo di Red Bird su cui punta la Juve; Chi è Damien Comolli? L’uomo dei numeri, ma non solo; Perché si parla di Damien Comolli alla Juventus: chi è il dirigente che criticò Agnelli; Juventus: Comolli si libera, attesa per Conte. Il piano dei bianconeri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi è Damien Comolli, l’uomo che deve ricostruire la Juventus - Chi è e come lavora Damien Comolli, l'uomo scelto da Elkann per ricostruire la Juventus. Il suo passato, gli algoritmi alla Money Ball e il ruolo di Giuntoli Chi è e come lavora Damien Comolli, l'uomo ... 🔗panorama.it scrive

Chi è Damien Comolli, il dirigente uomo di Red Bird su cui punta la Juve - John Elkann riflette sull'operato di Cristiano Giuntoli e vuole dare maggiore consistenza alla struttura del club bianconero dopo un'annata lontana dalle aspettative ... 🔗Come scrive gazzetta.it

Chi è Damien Comolli, l'erede di Calvo alla Juventus gradito a Elkann: allenatore e scopritore di Modric e Henry - Ex presidente del Tolosa con un passato in Turchia, all'Arsenal e al Liverpool, Damien Comolli piace a Elkann anche per le competenze finanziarie utili alla Juventus ... 🔗Secondo sport.virgilio.it