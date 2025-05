Chi è Andrea Nadalini di Affari Tuoi il concorrente dell’Emilia Romagna che si occupa di parafulmini

Andrea Nadalini, il nuovo concorrente di Affari Tuoi dall'Emilia Romagna, ha 35 anni e si occupa di parafulmini. Appassionato di football e viaggi, è pronto a sfidare la fortuna nel game show con il suo spirito vivace e determinato.

Andrea Nadalini è il nuovo concorrente di Affari Tuoi dall'Emilia Romagna: è stato presentato nella puntata del 28 maggio, ha 35 anni e nella vita si occupa di parafulmini. Gioca in una squadra di football e ama viaggiare in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it