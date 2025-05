Chi comanda a Torino e in Piemonte dopo la ' Ndrangheta | le gerarchie e gli affari delle altre organizzazioni criminali

Dopo la ‘ndrangheta, a Torino e in Piemonte emergono altre realtà criminali con loro proprie gerarchie e affari illeciti, come attestato dalla recente relazione della Direzione Investigativa Antimafia. Scopri come queste organizzazioni operano nel territorio e quali sono le sfide per la sicurezza locale.

La prima della lista è la 'ndrangheta. A Torino e in Piemonte, però, c'è spazio di manovra anche per diverse organizzazioni criminali di altra matrice. Lo certifica la nuova relazione nazionale della Direzione Investigativa Antimafia, pubblicata nei giorni scorsi, secondo cui questo succede.

L'arrivo a Torino di due fratelli di Locri ... E ci bada bene. Poco dopo il suo arrivo, infatti, entra in affari con Luciano Ursino, nipote di Rocco Lo Presti, storico boss della 'ndrangheta

