Chelsea si è avvicinato alla finale nel modo sbagliato afferma Maresca

Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha commentato che la squadra si è avvicinata alla finale in modo sbagliato, evidenziando una prima frazione di gioco deludente. Questa dichiarazione mette in luce le criticità emerse durante un match importante come la finale di Conference League.

2025-05-29 00:02:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il manager del Chelsea Enzo Maresca ha dichiarato di non essere sorpreso dalla scarsa prestazione del primo tempo della sua squadra nella vittoria della finale della Conference League sul Real Betis. Un Betis ispirato all’ISCO era di gran lunga il lato migliore nella apertura di 45 minuti e avrebbe potuto essere più di 1-0 in Wroclaw. Ma Maresca ha introdotto Reece James all’intervallo e ha visto Cole Palmer evocare due ottimi gol per Enzo Fernandez e Nicolas Jackson, prima che Jadon Sancho e Moises Caicedo aggiungessero un po ‘di lucentezza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Chelsea “si è avvicinato alla finale nel modo sbagliato”, afferma Maresca

