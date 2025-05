Chelsea italians do it better | Maresca è solo l’ultima di una lunga lista di tecnici italiani vincenti con i blues

La vittoria di Enzo Maresca con il Chelsea rappresenta un ulteriore esempio dell’eccellenza degli allenatori italiani nel calcio internazionale. Chelsea, Italians do it better: una lunga tradizione di tecnici azzurri di successo che portano i Blue’s alla conquista di titoli importanti.

Chelsea, quello di Enzo Maresca è l'ennesimo successo dei Blues con un tecnico italiano in panchina: ecco tutti gli altri La vittoria della Conference League da parte del Chelsea di Enzo Maresca conferma l'eccellenza della scuola italiana di allenatori a livello internazionale. Ancora una volta, infatti, è stato un tecnico azzurro a riportare il club

Calciomercato Estero, al Chelsea non basta solo Jackson. Maresca annuncia: «Serve più concorrenza? Al 100%» - Il Chelsea non si accontenta di Jackson: Enzo Maresca, tecnico del club, ha dichiarato che è necessaria più concorrenza in attacco per confezionare una squadra competitiva. 🔗continua a leggere

