Chelsea batte il Betis | Cole Palmer guida la vittoria storica in Conference League

Il Chelsea ha ottenuto una vittoria storica contro il Betis Siviglia, grazie anche alla straordinaria prestazione di Cole Palmer nella finale di Conference League il 28 maggio. La partita si è distinta per il dominio dei Blues, segnando un capitolo memorabile nella storia del club.

Il Chelsea ha dominato la finale della Conference League contro il Betis Siviglia, regalando ai Blues una vittoria netta e storica. La giornata, che si è svolta il 28 maggio, è stata caratterizzata da una prestazione entusiasmante, con un contributo decisivo di Cole Palmer che ha saputo cambiare le sorti della partita in soli cinque minuti.

Chelsea, furia Maresca: "Il Betis ha 48 ore in più per preparare la finale, non è normale" - Il Chelsea e Enzo Maresca sollevano polemiche in vista della finale di Conference League, evidenziando che il Betis ha 48 ore in più per prepararsi. 🔗continua a leggere

