Prima del grande match tra PSG e Inter a Monaco, la città si trasforma in un palcoscenico di musica, festa e leggende del calcio, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. La finale di Champions League si propone di offrire un’esperienza mediatica paragonabile a quella del Super Bowl, con spettacoli e eventi che rendono questa manifestazione indimenticabile.

Prima del match PSG-Inter, spettacoli, concerti e leggende del calcio animano la città bavarese. Questo quanto riportato anche da Tuttosport. MUSICA – La finale di Champions League a Monaco prova a riprodurre l’atmosfera mediatica del Super Bowl, con un evento ricco di spettacoli. Sebbene lo show di metà partita tipico del football americano non sia replicabile, l’Allianz Arena ospiterà il concerto dei Linkin Park, che proporranno anche un remix di “Numb” durante la cerimonia d’apertura. La coppa entrerà in campo accompagnata dai due ambasciatori Javier Pastore e Javier Zanetti sulle note di “Seven Nation Army” in versione violinistica, un brano che agli italiani ricorda il trionfo mondiale del 2006. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Champions League: tra festa, musica e leggende – TS

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia. 🔗continua a leggere

