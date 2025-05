Cgil sul Biotecnopolo | Troppo lavoro precario

La Cgil denuncia le condizioni di lavoro precario al Biotecnopolo, evidenziando la crescente preoccupazione tra i lavoratori. Questa mattina, in aula, si terrĂ un importante confronto politico con il vicesindaco Michele Capitani, durante il quale si discuterĂ l'interrogazione del Pd sullo stato del biotecnopolo e sui ritardi accumulati.

Il confronto politico ci sarò questa mattina in aula, quando si discuterĂ l’interrogazione del Pd sul Biotecnopolo (risponderĂ il vicesindaco Michele Capitani), quella che Alessandro Masi ha sottolineato essere la settima sul tema. Nell’atto, come anticipato nella conferenza stampa collettiva di due giorni fa, si chiede "se i ritardi accumulati in questi anni possano far perdere i finanziamenti, viste le rigide scadenze dei tempi di rendicontazione previsti, anche per l’impiego delle risorse complementari al Pnrr" e "se la sindaco abbia provato a perorare l’ormai annoso invito della commissione affari generali del consiglio comunale di Siena al presidente del Biotecnopolo per un incontro". 🔗 Leggi su Lanazione.it