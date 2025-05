Cessate il fuoco a Gaza e rilascio ostaggi | Netanyahu dice sì a Witkoff

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato l’adesione a una nuova proposta di cessate il fuoco a Gaza, con l’obiettivo di fermare le violenze e favorire il rilascio degli ostaggi. La proposta, avanzata dall'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff, rappresenta un passo importante verso la de-escalation nel conflitto israelo-palestinese.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele ha accettato una nuova proposta di cessate il fuoco presentata dall’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Steve Witkoff, su mandato del presidente Donald Trump. La proposta prevede un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza e un accordo sugli ostaggi. Netanyahu . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cessate il fuoco a Gaza e rilascio ostaggi: Netanyahu dice sì a Witkoff

