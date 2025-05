Cesena come Barcellona grazie all' app parcheggio gratis per chi prende il treno | sperimentazione di sette mesi

Scopri come Cesena si trasforma in una "Barcellona" grazie all'app di parcheggio gratis per chi prende il treno, in un progetto sperimentale di sette mesi. Un'iniziativa già attiva in Spagna e ora promosso in Italia, che permette agli utenti di lasciare gratuitamente l'auto per l'intera giornata con una semplice doppia validazione tramite l'app. Leggi la notizia completa per scoprire tutti i dettagli!

Un progetto sperimentale in Italia, ma già utilizzato anche a Barcellona e in altre 25 città della Spagna. A chi si sposta in treno una doppia validazione tramite app consentirà di lasciare gratuitamente l'auto per tutta la giornata. Leggi la notizia completa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Cesena come Barcellona, grazie all'app parcheggio gratis per chi prende il treno: sperimentazione di sette mesi

