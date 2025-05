Cesare Prandelli | “Boniperti arrivò all’Heysel e vide un lenzuolo bianco Ci disse | la Juve non gioca”

Cesare Prandelli ricorda a Fanpage.it la tragica strage dell'Heysel, a quarant'anni di distanza, offrendo un ricordo toccante e ancora vivo. L'ex allenatore del calcio italiano rivela le emozioni e le paure vissute nello spogliatoio, sottolineando l'impatto di una delle tragedie più dolorose dello sport.

Cesare Prandelli a Fanpage.it ricorda la strage dell'Heysel a distanza di quarant'anni: "Eravamo chiusi nello spogliatoio e non sapevamo cosa fosse successo. Se noi avessimo visto le immagini che mandavano in tv, credo che nessun sarebbe sceso in campo". 🔗 Leggi su Fanpage.it