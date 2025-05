Cervia Città Giardino inaugura e riceve la medaglia del presidente della Repubblica | Un grande onore

Cervia Città Giardino inaugura con orgoglio ricevendo la prestigiosa Medaglia di rappresentanza dal Presidente della Repubblica, un grande onore che conferma il valore della sua arte floreale e del suo patrimonio culturale. Questa celebre mostra d’arte floreale a cielo aperto, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, celebra la bellezza e la creatività di una città che sboccia come un vero giardino.

“Cervia Città Giardino”, la mostra d’arte floreale a cielo aperto, sboccia con i prestigiosi riconoscimenti della Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica e del patrocinio della Regione Emilia-Romagna. Il riconoscimento della Presidenza della Repubblica è stato consegnato dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Cervia Città Giardino inaugura e riceve la medaglia del presidente della Repubblica: "Un grande onore"

Colleferro. Medaglia di Bronzo del 90° all’eccellenza giovanile della città: quattro ragazze del “Marconi” selezionate per partecipare alla “Missione ShakthiSAT” - Scopri le straordinarie imprese giovanili di Colleferro, con quattro ragazze del Marconi premiate per l'eccellenza e selezionate per la prestigiosa Missione ShakthiSAT, testimonianza del talento emergente e del supporto alla crescita delle giovani generazioni. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

’Città giardino’, ecco l’anteprima; Al via la 53° edizione di Cervia Città Giardino e l’anteprima con Verde Mercato; Cervia Città Giardino 2025: al via l’edizione dedicata all’Energia Verde. Inaugurazione il 28 maggio e anteprima con Verde Mercato; ’Città giardino’ ecco l’anteprima. 🔗Ne parlano su altre fonti