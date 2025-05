Cervelli in fuga? Due giovani su tre sono pronti a tornare

Due giovani italiani su tre che hanno vissuto all’estero sono pronti a tornare in Italia, evidenziando un cambio di prospettiva e un desiderio di ricostruire le proprie radici. La mobilità internazionale dei giovani si evolve verso un’esperienza più consapevole e temporanea, con un forte orientamento al ritorno e al contributo al nostro paese.

Genova, 29 maggio 2025 – Due giovani italiani su tre andati all’estero puntano a tornare. I giovani italiani partono per formarsi, crescere e sperimentare nuovi contesti professionali. La mobilità giovanile all’estero aumenta, ma è sempre più consapevole, progettuale e spesso temporanea. Tant’è che, come accennato, due giovani su tre considerano possibile un ritorno in Italia, a patto che si creino condizioni più favorevoli: non solo salari più competitivi (91,5%), ma anche valorizzazione del merito (78%), reali opportunità di crescita professionale (71,2%) e una maggiore cultura manageriale nelle imprese (42,9%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cervelli in fuga? Due giovani su tre sono pronti a tornare

Matteo Salvini, la sfida in Aula: "Faremo tornare i giovani nel nostro Paese" - Matteo Salvini lancia una nuova sfida in aula per riportare i giovani in Italia. Con una proposta di legge firmata da Luca Toccalini, la Lega punta a incentivare il rientro dei giovani nel Paese, introducendo misure come una flat tax al 5%. 🔗continua a leggere

