Cernusco nuovo pronto soccorso È scontro sulla riorganizzazione

Il nuovo pronto soccorso di Cernusco continua a essere al centro di un acceso dibattito tra sindacati e ASST, che chiariscono come al momento non ci siano cambiamenti sanciti. La riorganizzazione, ancora in fase di confronto, mira a garantire la qualità e la sicurezza delle cure senza compromettere i servizi essenziali, tra tensioni e chiarimenti ufficiali.

Riorganizzazione del pronto soccorso all’ ospedale di Cernusco, sindacato infermieri Nursing Up e 5Stelle all’attacco "tolgono il chirurgo di giorno all’Uboldo", ma l’ Asst Melegnano-Martesana spiega: "Nessun cambiamento per ora, abbiamo solo aperto il confronto con le parti sociali". "Non metteremmo mai a rischio i pazienti, in ps ci saranno sempre due medici, semmai, il chirurgo farà consulenza sul caso dal reparto - assicura il direttore generale Roberta Labanca -. Abbiamo investito molto sui presidi, sia qui che a Melzo, e l’eventuale cambiamento nasce proprio dalla necessità di uniformare le procedure. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernusco, “nuovo” pronto soccorso. È scontro sulla riorganizzazione

