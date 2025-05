Cerca di salvare il suo cucciolo viene morso da un cane di grossa taglia

Una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo per un giovane di 20 anni e il suo cagnolino, quando sono stati aggrediti da un grosso cane libero nei pressi di Darfo Boario Terme. Scopri come intervenire in caso di morsi e cosa fare per garantire la sicurezza del tuo animale e tua.

Una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo per un ragazzo di 20 anni e il suo cagnolino: mentre camminavano in località Fontanelli, ai margini dei boschi che costeggiano Darfo Boario Terme, sono stati aggrediti da una cane di grossa taglia che girava libero. Erano da poco passate.

