Cerca di rubare su un’auto in sosta In manette 17enne

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato in centro dopo aver tentato di rubare un'auto in sosta. L'intervento rapido dei passanti e dei carabinieri ha impedito il furto, al termine di un episodio avvenuto nella notte. Leggi i dettagli di questa vicenda di cronaca.

Ha spaccato il lunotto posteriore di un’auto in sosta con una bottiglia di vetro per rubare all’interno. Ma la tempestiva segnalazione di alcuni passanti ai carabinieri ha sventato il furto. È successo in centro nella notte di ieri intorno alle 5. I militari della sezione radiomobile del comando provinciale di Corso Cairoli sono intervenuti nell’immediatezza e hanno così sorpreso il ladro, un minorenne di 17 anni già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati, che si trovava ancora nell’abitacolo mentre frugava tra i sedili, in cerca di denaro o oggetti di valore. Una volta bloccato è stato arrestato e portato in caserma dov’è scattata l’accusa di tentato furto aggravato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cerca di rubare su un’auto in sosta. In manette 17enne

