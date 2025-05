Centro storico interviene Micci | Al corso comprate attività dalla stessa proprietà e sono chiuse da mesi

Il centro storico di corso Comprate, gestito dall'intervento di Micci, sta vivendo una fase di grande criticità, con attività chiuse da mesi e una gestione controversa da parte dell'amministrazione. Andrea Micci, capogruppo della Lega, interviene sul tema, evidenziando le responsabilità e le problematiche legate alla gestione degli ultimi anni. Read more to understand the dynamics e le sfide che coinvolgono il cuore della città.

"Governa lei da tre anni e lascia un centro storico morente, dando la colpa a chi l'ha preceduta. Poi nell'elenco delle opere inserisce quelle programmate dalla precendete amministrazione". Anche il capogruppo della Lega, Andrea Micci interviene sul tema caldo degli ultimi giorni - il presente e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Centro storico, interviene Micci: "Al corso comprate attività dalla stessa proprietà e sono chiuse da mesi"

