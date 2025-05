Centro prelievi dell' Asl | disagi per la chiusura del laboratorio del Maggiore

La chiusura temporanea del laboratorio del Maggiore può causare disagi ai cittadini che necessitano di prelievi presso i centri dell'ASL Novara. Inoltre, l'aggiornamento dei sistemi informatici potrebbe influire sulle tempistiche degli esami specialistici programmati tra il 9 e l'11 giugno.

Possibili disagi anche all'Asl per l'aggiornamento dei sistemi informatici dei laboratori dell'ospedale Maggiore. L'Asl ha comunicato che "alcuni degli esami specialistici eseguiti nelle giornate del 9, 10 e 11 giugno presso i centri prelievi dell’Asl Novara, ma elaborati presso il laboratorio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Centro prelievi dell'Asl: disagi per la chiusura del laboratorio del Maggiore

