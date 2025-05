Centri sportivi municipali a distanza di sette anni arriva un nuovo regolamento

Dopo sette anni di attesa, i centri sportivi municipali si rinnovano con un nuovo regolamento! L'assemblea capitolina ha dato il via libera a una delibera che promette di trasformare le palestre scolastiche in spazi più inclusivi e accessibili. Questa riforma non solo migliora l'offerta sportiva, ma si inserisce in un trend crescente di promozione del benessere fisico e sociale nelle città. Scopri come questo cambiamento potrebbe rivoluzionare la tua vita sportiva!

C’è un nuovo regolamento per la gestione dei centri sportivi municipali, in gran parte rappresentati dalle palestre scolastiche. L’assemblea capitolina ha infatti approvato la delibera portata in aula dal capogruppo di EuropaVerde Nando Bonessio con cui viene riformato il regolamento. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Centri sportivi municipali, a distanza di sette anni arriva un nuovo regolamento

Conto dell’Imu: centri sportivi in rivolta

Le recenti stangate IMU sui centri sportivi romani hanno scatenato proteste in tutta la città. Settantaone società dilettantistiche hanno ricevuto comunicazioni per il pagamento della tassa, generando un crescente malcontento e pressioni sul Campidoglio.

Cerca Video su questo argomento: Centri Sportivi Municipali Distanza Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Centri sportivi municipali, a distanza di sette anni arriva un nuovo regolamento

Segnala romatoday.it: L'aula Giulio Cesare ha approvato la delibera che sostituisce quella presentata nel 2018. Ecco le principali novità ...

I centri sportivi non pagano l’IMU: pronta una stangata da dieci milioni di euro

romatoday.it scrive: Chiesto un intervento normativo nazionale per ottenere l'esonero della tassa: decine di centri rischiano di pagare milioni di euro di arretrati ...

Centri Sportivi Municipali – Bonessio: “Illustrata in Commissione Sport la proposta del nuovo Regolamento”

italiasera.it scrive: Il riconoscimento dell’alto valore sociale e culturale legato all’inclusività, al contrasto all’emarginazione e radicamento sul territorio delle attività svolte presso i Centri Sportivi Municipali.