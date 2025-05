Centri estivi accolte 914 richieste di contributo per l' iscrizione

Sono stati accolti 914 richieste di contributo per l'iscrizione ai centri estivi, un sostegno importante per le famiglie nel programma regionale "Conciliazione Vita Lavoro". Da oggi, sul sito web comunale, è disponibile l'elenco delle domande ammesse, garantendo un sostegno concreto alle famiglie che desiderano iscrivere i propri figli ai centri estivi.

È online da oggi, sul sito web comunale, l'elenco delle domande ammesse al contributo per l'iscrizione dei figli ai centri estivi, nell'ambito del progetto regionale "Conciliazione Vita Lavoro" mirato a supportare le famiglie e ridurre i costi di iscrizione a carico di ogni nucleo per il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Centri estivi, accolte 914 richieste di contributo per l'iscrizione

Il Comune stanzia 640mila euro per i centri estivi: "A breve l’avviso per il catalogo 2025" - La giunta comunale di Bari ha deciso di investire 640mila euro nei centri estivi per il 2025, approvando una variazione al Piano Economico di Gestione. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Centri Estivi Accolte 914 Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Centri estivi, contributo economico dal Comune per 914 bambini - Progetto "Conciliazione Vita Lavoro", accolte 914 richieste di contributo per l'iscrizione ai centri estivi - E' online sul sito web comunale, l'elenco ... 🔗Segnala piacenzasera.it

Contributo per centri estivi, come fare domanda - Il bando sarà aperto da oggi fino al 18 maggio. Il bando è reperibile a questo link:Centri estivi per bambini e ragazzi – contributo sotto forma di voucher – Città di Livorno Spiega l’assessore al ... 🔗Riporta livornopress.it

Centri estivi sempre più richiesti. Cinquecento i posti a disposizione - Prima della pandemia erano appena duecento i bambini accolti. . Un ‘esercito’ di bambini nei centri estivi. Negli ultimi anni il servizio è diventato una necessità per tante famiglie riminesi. 🔗Segnala ilrestodelcarlino.it