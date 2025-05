Cento nuovi agenti alla polizia municipale Colucciello | Attingeremo dalle graduatorie di tutta Italia

Cento nuovi agenti si uniranno alla polizia municipale di Colucciello, attingendo dalle graduatorie di tutta Italia per rafforzare il servizio. Nonostante l'organico sia attualmente dimezzato rispetto al regolamento comunale, dal prossimo autunno si prevedono importanti assunzioni, con anche i "nonni vigili" e nuove attività in via Ugo La Malfa per migliorare la sicurezza cittadina.

Il personale è dimezzato rispetto a quanto previsto da regolamento comunale, ma dal prossimo autunno per l'organico della polizia municipale è prevista una boccata d'ossigeno. Non solo i "nonni vigili" che presteranno servizio davanti alle scuole, ma soprattutto in via Ugo La Malfa è previsto.

