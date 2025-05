Cena con delitto l' erba cattiva

Partecipa alla suggestiva cena con delitto "L’erba Cattiva" giovedì 19 giugno alle 20.00 presso il ristorante OrtoRosso in Via Siria, 16. Un coinvolgente giallo con Piera Fumarola e Aldo Gordiani ti invita a scoprire chi ha ucciso la proprietaria del B&B tra personaggi curiosi e misteriosi. Un evento imperdibile per gli amanti del teatro e dei giochi di ruolo dal vivo!

