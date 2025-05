Celiachia in calo i prezzi nella Gdo per i 265mila malati in Italia

La celiachia colpisce ufficialmente 265.000 italiani, con altri 600.000 in attesa di diagnosi, influenzando un mercato in costante crescita. Recentemente, i prezzi nella grande distribuzione organizzata sono diminuiti, rendendo più accessibili prodotti senza glutine per i tanti pazienti e le famiglie coinvolte.

Roma, 29 maggio 2025 – È una patologia che ufficialmente riguarda 265mila italiani, ma stando agli addetti ai lavori, altri 600mila sono in attesa della diagnosi. I dati, comunicati dall’ Associazione Italiana Celiaci, danno la portata di un mercato sempre più importante, che ha visto anche delle correzioni di prezzo nella grande distribuzione. I dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Il 16 maggio si è celebrata la Giornata internazionale della celiachia, una patologia cronica autoimmune che provoca una reazione immunitaria dell’organismo all’assunzione di glutine, causando un’infiammazione dell’intestino tenue che impedisce il corretto assorbimento dei nutrienti, compromettendo la salute del paziente che ne è affetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Celiachia, in calo i prezzi nella Gdo per i 265mila malati in Italia

