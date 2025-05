Cei per don Claudio Visconti incarico europeo come collaboratore

Il don Claudio Visconti di Bergamo è stato nominato incaricato europeo e collaboratore dall’Ufficio nazionale per i problemi giuridici, rafforzando così il suo impegno a Bruxelles. Questa nomina conferma la sua significativa responsabilità nel supporto alle comunità italiane in ambito europeo, dedicandosi a questioni giuridiche e pastorali cruciali.

LA NOMINA. Il sacerdote di Bergamo, responsabile della comunità italiana a Bruxelles, lavorerà con l’Ufficio nazionale per i problemi giuridici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Cei, per don Claudio Visconti incarico europeo come collaboratore

Su questo argomento da altre fonti

Cei, per don Claudio Visconti incarico europeo come collaboratore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Cei, per don Claudio Visconti incarico europeo come collaboratore - LA NOMINA. Il sacerdote di Bergamo, responsabile della comunità italiana a Bruxelles, lavorerà con l’Ufficio nazionale per i problemi giuridici. 🔗Scrive ecodibergamo.it

Don Claudio Visconti: «Il Foyer Catholique Européen luogo dove rimettere la fede centro» - c’è uno spazio dedicato alla comunità cattolica che è gestito da don Claudio Visconti, sacerdote bergamasco che da sei anni è il responsabile della comunità italiana a Bruxelles. 🔗Come scrive ecodibergamo.it

Dopo vent’anni, don Claudio Visconti lascia la Caritas di Bergamo - «Dopo vent’anni don Claudio lascia Caritas e arriva un nuovo ... sacerdote della periodo boom dei centri di accoglienza per profughi, don Visconti già da un anno, in realtà, è operatore ... 🔗bergamo.corriere.it scrive

La Parola 11 Ottobre 2015