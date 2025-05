Cedolino unico FMOF indicazioni per le scuole che hanno presentato richiesta di variazione delle economie Applicazione disponibile fino al 12 giugno NOTA

Scopri le indicazioni ufficiali sul Cedolino Unico FMOF per le scuole che hanno richiesto variazioni delle economie, con l’applicazione disponibile fino al 12 giugno. Le scuole possono ora definire come utilizzare le risorse residue del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, anche riassegnandole a nuovi obiettivi approvati.

Le scuole possono definire le modalità di utilizzo delle risorse residue relative agli esercizi finanziari precedenti, appartenenti al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa. Le risorse possono essere riassegnate anche a obiettivi diversi da quelli inizialmente previsti, purché le nuove finalità siano state discusse e approvate nell’ambito della Contrattazione di Istituto. Lo ricorda il Ministero con nota odierna, con cui fornisce le indicazioni per le scuole. L'articolo Cedolino unico FMOF, indicazioni per le scuole che hanno presentato richiesta di variazione delle economie. Applicazione disponibile fino al 12 giugno. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Possono i muri delle scuole essere usati per il confronto politico? Il caso dell’adesivo sul referendum, cosa dice la norma e le richieste degli studenti - I muri delle scuole spesso riflettono opinioni e discussioni, ma possono diventare strumento di confronto politico? Quel che è successo in una scuola pugliese il 19 maggio, con la sanzione a uno studente per un adesivo sul referendum, pone questa domanda. 🔗continua a leggere

Ne parlano su altre fonti

Cedolino NoiPA: spuntano i nuovi 7 Codici che svelano gli Importi anomali di Febbraio - I lavoratori della pubblica amministrazione e della Scuola avranno notato che il cedolino NoiPA relativo allo stipendio di febbraio è diverso (in alcuni casi anche nettamente) rispetto a quello ... 🔗Da msn.com