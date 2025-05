C' è un pavone in fuga sul Muro Torto

A Roma, nel cuore del Viale del Muro Torto, un pavone in fuga cattura l'attenzione di residenti e passanti, creando un’immagine sorprendente e inaspettata nel 2025. Questa scena unica dimostra come, anche nelle città più affollate, la natura possa sorprendere e regalare momenti di meraviglia quotidiana.

“No, non è la scena di un film di Paolo Sorrentino: è tutto vero. Siamo a Roma, anno domini 2025, dove la città si è fermata in uno dei punti nevralgici della città. Il motivo: c'è un pavone in fuga su viale del Muro Torto. L'uccello colorato non si è scomposto davanti ai curiosi che si sono. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - C'è un pavone in fuga sul Muro Torto

